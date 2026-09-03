US Open — 2026, женщины: результаты матчей 2 сентября

Завершился четвёртый игровой день женского US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшего игрового дня.

Теннис. US Open – 2026, женщины. Результаты 2 сентября (частично):

Жасмин Паолини (Италия, 19) — Лукреция Стефанини (Италия, Q) – 6:4, 6:1.

Каролина Плишкова (Чехия) — Диана Шнайдер (Россия, 15) – 1:6, 6:7 (4:7)

Джессика Пегула (США, 3) — Софья Кенин (США, WC) – 6:3, 6:1.

Дарья Касаткина (Австралия) — Паула Бадоса (Испания) — 1:6, 4:6;

Марта Костюк (Украина, 11) — Слоан Стивенс (США, WC) – 6:1, 7:5.

Ван Синьюй (Китай) — Анна Калинская (Россия, 21) – 5:7, 6:2, 3:6.

Татьяна Мария (Германия) — Елена Остапенко (Латвия, 30) — 4:6, 6:1, 6:2;

Оксана Селехметьева (Испания) — Камилла Рахимова (Узбекистан) – 3:6, 0:6.

Кимберли Биррелл (Австралия) — Екатерина Александрова (Россия, 18) – 1:6, 6:2, 3:6.

Элина Свитолина (Украина, 9) — Майя Джойнт (Австралия) – 6:2, 6:7 (6:8), 6:4.

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Полина Яценко (Россия, Q) – 6:1, 6:1.

Ланлана Тараруди (Таиланд) – Линда Носкова (Чехия, 6) – 4:6, 2:6.

Полностью с результатами игрового дня можно ознакомиться здесь.