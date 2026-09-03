US Open — 2026, мужчины: результаты матчей 2 сентября

Завершился четвёртый игровой день мужского US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с самыми заметными результатами прошедшего игрового дня.

Теннис. US Open – 2026, мужчины. Результаты 2 сентября (частично):

Даниэль Мерида-Агилар (Испания) – Андрей Рублёв (Россия) – 6:7 (3:7), 6:2, 6:4, 6:4.

Даниил Медведев (Россия) – Себастьян Горзни (США) – 6:1, 6:3, 7:5.

Брэндон Накашима (США) – Алекс Михельсен (США) – 3:6, 4:6, 4:6.

Андреа Гуэррери (Италия) – Алекс де Минор (Австралия) – 2:6, 2:6, 4:6.

Бен Шелтон (США) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), 7:5.

Рафаэль Ходар (Испания) – Бу Юньчаокэтэ (Китай) – 2:6, 1:6, 1:6.

Денис Шаповалов (Канада) – Люка Ван Аш (Франция) – 6:0, 6:4, 7:6 (9:7).

Иржи Легечка (Чехия) – Тоби Самуэль (Великобритания) – 6:4, 6:2, 6:4.

Маттео Берреттини (Италия) – Мариано Навоне (Аргентина) – 6:3, 3:6, 4:6, 6:7 (4:7).

Дино Прижмич (Хорватия) – Томми Пол (США) – 2:6, 3:6, 7:5, 4:6.

Александр Бублик (Казахстан) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:3, 6:1, 6:1.

Ллойд Харрис (ЮАР) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:6 (7:1), 3:6, 6:7 (4:7), 4:6.

Валантен Вашеро (Монако) – Камиль Майхшак (Польша) – 6:4, 4:6, 7:6 (7:3), 6:2.

Рэи Сакамото (Япония) – Фрэнсис Тиафо (США) – 3:6, 6:7 (2:7), 5:7.

Жайме Фария (Португалия) – Карлос Алькарас (Испания) – 6:4, 0:6, 3:6, 2:6.

Полностью с результатами игрового дня вы можете ознакомиться здесь.