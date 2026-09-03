Карлос Алькарас эффектно отпраздновал победу во втором круге US Open — 2026

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в третий круг US Open – 2026 по-новому отпраздновал свою победу. Алькарас изобразил, что стреляет из лука в сторону своего бокса.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

В матче второго круга US Open действующий чемпион Алькарас (2) со счётом 4:6, 6:0, 6:3, 6:2 обыграл португальца Жайме Фарию. Для Карлоса это 16-я подряд победа на ТБШ.