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Карлос Алькарас эффектно отпраздновал победу во втором круге US Open — 2026

Карлос Алькарас эффектно отпраздновал победу во втором круге US Open — 2026
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после выхода в третий круг US Open – 2026 по-новому отпраздновал свою победу. Алькарас изобразил, что стреляет из лука в сторону своего бокса.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

В матче второго круга US Open действующий чемпион Алькарас (2) со счётом 4:6, 6:0, 6:3, 6:2 обыграл португальца Жайме Фарию. Для Карлоса это 16-я подряд победа на ТБШ.

US Open (м). 2-й круг
03 сентября 2026, четверг. 03:30 МСК
Жайме Фария
72
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             