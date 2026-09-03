US Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 3 сентября

3 сентября в Нью-Йорке пройдёт пятый игровой день мужского US Open — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, мужчины. Расписание на 3 сентября (время — мск):

18:00. Лучано Дардери (Италия) – Далибор Сврчина (Чехия);

18:00. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Карен Хачанов (Россия);

18:00. Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Франсиско Серундуло (Аргентина);

19:30. Дэйн Суини (Австралия) – Лоренцо Музетти (Италия);

20:00. Тейлор Фриц (США) – Маттиа Белуччи (Италия);

20:00. Александр Блокс (Бельгия) – Марко Трунгеллити (Аргентина);

21:00. Якуб Меншик (Чехия) – Юрий Родионов (Австрия);

21:00. Алексей Попырин (Австралия) – Алехандро Табило (Чили);

21:00. Тристан Скулкейт (Австралия) – Флавио Коболли (Италия);

23:00. Зизу Бергс (Бельгия) – Йеспер де Йонг (Нидерланды);

23:00. Бенджамен Бонзи (Франция) – Игнасио Бусе (Перу);

23:00. Захари Свайда (США) – Артюр Жа (Франция);

23:00. Бу Юньчаокотэ (Китай) – Майкл Чжэн (США);

23:00. Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Алекс де Минор (Австралия);

2:00. Гаэль Монфис (Франция) – Лёнер Тьен (США);

3:30. Александр Зверев (Германия) – Кентен Алис (Франция).