Во второй круг US Open — 2026 не смогли выйти 11 сеяных игроков

До второго круга US Open – 2026 не дошли 11 сеяных теннисистов турнира в мужском и женском одиночных разрядах.

Среди мужчин в их число вошли Новак Джокович (Сербия, четвёртый номер посева), Артюр Фис (Франция, 10-й), Рафаэль Ходар (Испания, 12-й), Каспер Рууд (Норвегия, 19-й), Кэмерон Норри (Великобритания, 29-й), Маттео Арнальди (Италия, 30-й). Рууд снялся из-за проблем со здоровьем после публикации сетки, не сыграв ни матча.

В женской сетке до второго круга не дошли Белинда Бенчич (Швейцария, 12-я сеяная), Майя Хвалиньска (Польша, 20-я), Барбора Крейчикова (Чехия, 27-я), Сара Бейлек (Чехия, 28-я), Елена Остапенко (Латвия, 30-я).