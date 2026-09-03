Сегодня, 3 сентября, и в ночь на 4 сентября мск на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжится турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием очередного игрового дня.

Теннис. US Open – 2026, женщины. Расписание матчей на 3 сентября (частично):

18:00. Ига Швёнтек (Польша) – Надя Подорошка (Аргентина);

18:00. Мэдисон Киз (США) – Анна Бондарь (Венгрия);

18:00. Анастасия Потапова (Австрия) – Леолия Жанжан (Франция);

18:30. Наоми Осака (Япония) – Катержина Синякова (Чехия);

19:30. Лилли Таггер (Австрия) – Аманда Анисимова (США);

20:00. Александра Олейникова (Украина) – Александра Эала (Филиппины);

21:30. Мирра Андреева (Россия) – Ева Лис (Германия);

21:30. Никола Бартунькова (Чехия) – Татьяна Мария (Германия);

23:00. Ива Йович (США) – Франческа Джонс (Великобритания);

2:00 (4 сентября). Паула Бадоса (Испания) – Кори Гауфф (США);

4:00. Джессика Бузас-Манейро (Испания) – Елена Рыбакина (Казахстан).