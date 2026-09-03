«В его игре есть свежесть». Дель Потро объяснил, чем Алькарас отличается от Синнера

Бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2009 аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро назвал испанца Карлоса Алькараса самым разносторонним игроком современного тенниса и объяснил, чем тот отличается от итальянца Янника Синнера.

«Для меня Алькарас — самый разносторонний игрок. В его игре есть свежесть, которая, возможно, позволяет ему делать то, чего не может Синнер. Он очень талантлив, умеет по-разному менять темп и обладает всеми необходимыми ударами. Я большой поклонник его игры», – приводит слова дель Потро Tennis 365.

Карлос Алькарас принимает участие в розыгрыше US Open – 2026. За выход в четвёртый круг турнира испанец поспорит с китайским теннисистом У Ибином.