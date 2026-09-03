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Фрэнсис Тиафо — о своей форме на US Open: чувствую, что начинаю находить свою игру

Фрэнсис Тиафо — о своей форме на US Open: чувствую, что начинаю находить свою игру
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12-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо поделился мнением об игровой форме на US Open – 2026, отметив, что постепенно находит свою игру.

«Я хочу задержаться здесь ещё немного. Почему бы и нет? Мне нравится то, в каком состоянии я сейчас нахожусь, и то, как себя чувствую. Здесь много моих близких и друзей, я отлично провожу время и отношусь к этому как к ещё одному турниру. Но да, я чувствую, что определённо начинаю находить свою игру.

Я хорошо играю в важные моменты. Думаю, дело в том, чтобы войти в состояние потока. Ты спокоен и просто продолжаешь двигаться вперёд. Мне ещё предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь того уровня, которого я хочу, но сейчас я доволен. Думаю, даже хорошо, что в первом круге мне пришлось немного понервничать. После этого действительно начинаешь набирать ход», – приводит слова Тиафо Punto De Break.

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