15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Россия поднялась на второе место по числу сеяных в женской сетке US Open — 2026

Россия поднялась на второе место по числу сеяных в женской сетке US Open — 2026
Комментарии

Россия по количеству сеяных в сетке женского одиночного разряда US Open – 2026 поднялась на второе место, уступая лишь США. В женской сетке из россиянок находятся четыре сеяные теннисистки: Мирра Андреева (5-й номер посева), Диана Шнайдер (15-й), Екатерина Александрова (18-й), Анна Калинская (21-й). Шнайдер, Александрова и Калинская уже вышли в третий круг турнира в Нью-Йорке, Андреева сразится во втором круге с немкой Евой Лис.

Среди американок на турнире в одиночном разряде осталось семь спортсменок: Джессика Пегула, Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Ива Йович, Мэдисон Киз, Эмма Наварро, Энн Ли.

После России по количеству оставшихся на US Open сеяных идёт Чехия (три теннисистки), четвёрку лидеров замыкает Украина (две спортсменки).

Турнирная сетка US Open - 2026 (ж)
Материалы по теме
Мирра — во втором круге US Open! Андреева взяла блестящий старт на неудобном «Шлеме»
Мирра — во втором круге US Open! Андреева взяла блестящий старт на неудобном «Шлеме»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android