Россия поднялась на второе место по числу сеяных в женской сетке US Open — 2026

Россия по количеству сеяных в сетке женского одиночного разряда US Open – 2026 поднялась на второе место, уступая лишь США. В женской сетке из россиянок находятся четыре сеяные теннисистки: Мирра Андреева (5-й номер посева), Диана Шнайдер (15-й), Екатерина Александрова (18-й), Анна Калинская (21-й). Шнайдер, Александрова и Калинская уже вышли в третий круг турнира в Нью-Йорке, Андреева сразится во втором круге с немкой Евой Лис.

Среди американок на турнире в одиночном разряде осталось семь спортсменок: Джессика Пегула, Кори Гауфф, Аманда Анисимова, Ива Йович, Мэдисон Киз, Эмма Наварро, Энн Ли.

После России по количеству оставшихся на US Open сеяных идёт Чехия (три теннисистки), четвёрку лидеров замыкает Украина (две спортсменки).