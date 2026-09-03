15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он знает лучше». Сафин отреагировал на слова Агасси о Синнере и Алькарасе

«Он знает лучше». Сафин отреагировал на слова Агасси о Синнере и Алькарасе
Комментарии

Победитель двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин отреагировал на слова американца Андре Агасси о том, что из его поколения только россиянин был бы способен обыграть итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

– Марат, Андре Агасси сказал, что из его поколения теннисистов обыграть и Синнера, и Алькараса может только один — Марат Сафин. Ты с ним согласен?
– Как я могу быть несогласным с таким маэстро, как Агасси? Он знает про теннис, поэтому все, кто начинают думать, что Синнер и Алькарас — самые-самые-самые-самые в теннисе, это не так. Слушать надо дядю