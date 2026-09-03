«Он знает лучше». Сафин отреагировал на слова Агасси о Синнере и Алькарасе

Победитель двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин отреагировал на слова американца Андре Агасси о том, что из его поколения только россиянин был бы способен обыграть итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

– Марат, Андре Агасси сказал, что из его поколения теннисистов обыграть и Синнера, и Алькараса может только один — Марат Сафин. Ты с ним согласен?

– Как я могу быть несогласным с таким маэстро, как Агасси? Он знает про теннис, поэтому все, кто начинают думать, что Синнер и Алькарас — самые-самые-самые-самые в теннисе, это не так. Слушать надо дядю