Сафин рассказал о фаворитах в женском одиночном разряде US Open — 2026

Победитель двух турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянин Марат Сафин рассказал, кого видит фаворитами US Open — 2026 в женском одиночном разряде.

– Можно про девчонок спросить? Мирра Андреева выиграла «Ролан Гаррос», сейчас небольшой спад. У Арины Соболенко тоже есть сложности. Как ты думаешь, кто из девочек возьмёт титул и чего вообще ждать?

– Я за девчонками особо не слежу. Ну, какая-нибудь Гауфф, кто там ещё у них?

– Швёнтек есть, Рыбакина.

– Швёнтек, Рыбакина. У Арины [Соболенко], я думаю, просто слишком много всего происходило за последнее время. Она немножко подустала от всей этой ситуации. Думаю, нужно перезарядиться. Столько внимания к человеку и столько выигрывать, конечно, не каждый выдержит. Мы к этому не привыкшие люди из советского пространства. Швёнтек такая очень боевая подруга. Рыбакина мне очень нравится, как она играет. Ну, травма у неё — я думаю, что всё будет нормально, ещё может играть. Ну и Гауфф мне нравится, она такая размашистая очень и уверенная в себе девочка, — сказал Сафин в видео First&Red, размещённом VK.