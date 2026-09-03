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Мария Тимофеева — Элисе Мертенс, результат матча 3 сентября 2026, счёт 0:2, второй круг US Open — 2026

Мертенс в двух сетах обыграла Тимофееву во втором круге US Open — 2026