Мирра Андреева, US Open: результаты на 4 сентября, следующий соперник, путь до титула

4 сентября чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева продолжила свой путь к титулу на US Open — 2026: она успешно преодолела третий круг соревнований. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Мирры Андреевой до первого в карьере титула на американском мэйджоре. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Мирры Андреевой на US Open – 2026 на 4 сентября: