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Мирра Андреева, US Open: результаты на 4 сентября, следующий соперник, путь до титула

Мирра Андреева, US Open: результаты на 4 сентября, следующий соперник, путь до титула
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4 сентября чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева продолжила свой путь к титулу на US Open — 2026: она успешно преодолела третий круг соревнований. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Мирры Андреевой до первого в карьере титула на американском мэйджоре. В качестве вероятной соперницы по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисистка с более высоким посевом.

Результаты Мирры Андреевой на US Open – 2026 на 4 сентября:

  • первый круг. Мирра Андреева (Россия, 5) – Джаниче Чен (Индонезия) – 6:2, 6:2.