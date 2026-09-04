Ник Кирьос дисквалифицирован на один месяц за положительный тест на кокаин

Международное агентство обеспечения честности в теннисе (ITIA) вынесло вердикт по поводу положительного теста австралийца Ника Кирьоса на кокаин.

«Австралийский теннисист Ник Кирьос согласился на месячную дисквалификацию в соответствии с антидопинговыми правилами тенниса. Кирьос признал факт употребления кокаина вне соревнований в июне 2026 года», — говорится в заявлении ITIA на официальной странице в социальной сети X.

31-летний Кирьос сдал пробу во время турнира ATP-250 на Майорке, Испания, 22 июня 2026 года. 17 июля 2026 года аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) лаборатория подтвердила наличие положительной пробы. В связи с характером вещества временная дисквалификация является обязательной и действовала с 4 августа 2026 года.