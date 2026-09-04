ITIA объяснило короткий срок дисквалификации Кирьоса за кокаин

Международное агентство обеспечения честности в теннисе (ITIA) объяснило, почему австралиец Ник Кирьос получил месячную дисквалификацию за положительный тест на кокаин.

«Австралийский теннисист Ник Кирьос согласился на дисквалификацию сроком на один месяц в соответствии с антидопинговыми правилами тенниса.

31-летний Кирьос, занимавший максимальную в карьере 13-е место в мировом рейтинге в октябре 2016 года, сдал положительный тест на кокаин на турнире ATP в Пальма-де-Майорке (Испания) в июне 2026 года.

Кокаин запрещён в соревновательный период, а его обнаружение влечёт за собой временное отстранение. Кирьос был временно отстранён от соревнований с 4 августа 2026 года.

В ходе интервью с