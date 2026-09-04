ITIA расследует вечеринку перед US Open, где были Соболенко, Андреева и другие звёзды

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) начало проверку в связи с участием ряда известных игроков в предтурнирной вечеринке DraftKings, которая прошла в Нью-Йорке перед стартом US Open — 2026, сообщает журналист Бен Ротенберг на своём официальном сайте.

Мероприятие состоялось в четверг перед началом матчей основной сетки турнира. На вечеринке появились Серена Уильямс, Коко Гауфф, Арина Соболенко, Мирра Андреева, Тейлор Фриц и другие известные теннисисты.

Организатором выступил Дэйв Грутман — влиятельный предприниматель из Майами, связанный с индустрией ночных развлечений. Он давно поддерживает тесные отношения со многими звёздами тенниса и регулярно предоставляет им различные привилегии во время пребывания в Майами и других местах.

Многие известные теннисисты, включая Соболенко, Уильямс, Григора Димитрова, Гауфф,