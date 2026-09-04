«Это выглядит неуважительно». Пегула раскритиковала блогеров на US Open – 2026

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула раскритиковала поведение блогеров на US Open – 2026.

«Я могу понять, что блогеры приходят и показывают часть атмосферы US Open. Думаю, турнир активно использует это направление — рассказывает о еде, напитках, развлечениях и магазинах. Это часть опыта болельщиков, о которой люди, возможно, не знают, и это может вызвать у них желание посетить турнир.

Но, думаю, всё становится сложнее, когда видишь такие видео, где они фотографируются и используют свет для селфи. Внизу находятся люди, которые пытаются соревноваться, и для них это карьера и работа. Это выглядит немного неуважительно. Возможно, в этом году всё зашло немного слишком далеко, не знаю.

Я могу понять одну сторону, но когда другая сторона буквально мешает проведению матчей, ситуация становится немного сложной»,- приводит слова Пегулы Punto de Break.

Во втором круге Пегула обыграла соотечественницу Софью Кенин (110-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:1.