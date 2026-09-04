В третий круг US Open — 2026 вышло шесть российских теннисистов

В третьем круге US Open — 2026 выступят шесть российских теннисистов.

В третьем круге турнира сыграют Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Даниил Медведев, Карен Хачанов.

Отметим, что начинали свой путь на турнире 14 россиян (четверо мужчин и 10 женщин).

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом турнира является испанец Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года победил итальянца Янника Синнера. В женском одиночном разряде чемпионкой турнира является Арина Соболенко, которая в финале 2025 года обыграла американку Аманду Анисимову.