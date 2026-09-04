US Open — 2026, женщины: результаты матчей 3 сентября

3 сентября, и в ночь на 4 сентября мск на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжился турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Теннис. US Open – 2026, женщины. Результаты матчей (частично) 3-4 сентября:

Ига Швёнтек (Польша) – Надя Подорошка (Аргентина) – 6:3, 6:2;

Мэдисон Киз (США) – Анна Бондарь (Венгрия) – 6:2, 6:7 (6:8), 6:4;

Анастасия Потапова (Австрия) – Леолия Жанжан (Франция) – 6:4, 2:6, 6:3;

Наоми Осака (Япония) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:2, 5:7, 6:1;

Лилли Таггер (Австрия) – Аманда Анисимова (США) – 3:6, 6:3, 1:6;

Александра Олейникова (Украина) – Александра Эала (Филиппины) – 1:6, 4:6;

Мирра Андреева (Россия) – Ева Лис (Германия) – 6:0, 6:2;

(Россия) – Ева Лис (Германия) – 6:0, 6:2; Никола Бартунькова (Чехия) – Татьяна Мария (Германия) – 6:7 (5:7), 6:2, 6:3;

Ива Йович (США) – Франческа Джонс (Великобритания) – 6:4, 6:4;

Паула Бадоса (Испания) – Кори Гауфф (США) – 4:6, 6:7 (5:7);

Джессика Бузас-Манейро (Испания) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 2:6, 4:6.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября.