15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

US Open — 2026, женщины: результаты матчей 3 сентября

US Open — 2026, женщины: результаты матчей 3 сентября
Комментарии

3 сентября, и в ночь на 4 сентября мск на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжился турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Теннис. US Open – 2026, женщины. Результаты матчей (частично) 3-4 сентября:

  • Ига Швёнтек (Польша) – Надя Подорошка (Аргентина) – 6:3, 6:2;
  • Мэдисон Киз (США) – Анна Бондарь (Венгрия) – 6:2, 6:7 (6:8), 6:4;
  • Анастасия Потапова (Австрия) – Леолия Жанжан (Франция) – 6:4, 2:6, 6:3;
  • Наоми Осака (Япония) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:2, 5:7, 6:1;
  • Лилли Таггер (Австрия) – Аманда Анисимова (США) – 3:6, 6:3, 1:6;
  • Александра Олейникова (Украина) – Александра Эала (Филиппины) – 1:6, 4:6;
  • Мирра Андреева (Россия) – Ева Лис (Германия) – 6:0, 6:2;
  • Никола Бартунькова (Чехия) – Татьяна Мария (Германия) – 6:7 (5:7), 6:2, 6:3;
  • Ива Йович (США) – Франческа Джонс (Великобритания) – 6:4, 6:4;
  • Паула Бадоса (Испания) – Кори Гауфф (США) – 4:6, 6:7 (5:7);
  • Джессика Бузас-Манейро (Испания) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 2:6, 4:6.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября.

Расписание матчей US Open - 2026 (женщины)
Турнирная сетка US Open - 2026 (женщины)
Материалы по теме
Мирра Андреева с «баранкой» обыграла Еву Лис и вышла в третий круг US Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android