Гаэль Монфис попрощался с US Open и завершил выступления на турнирах «Большого шлема»

40-летний француз Гаэль Монфис проиграл американскому теннисисту Лёнеру Тьену во втором круге US Open со счётом 3:6, 4:6, 3:6 и завершил карьеру на турнирах «Большого шлема».
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|3
|
|6
|6
Несмотря на поражение, Монфиса проводили овациями. Болельщики на стадионе «Луи Армстронга» скандировали его имя, а после встречи теннисист поблагодарил публику за поддержку.
«Я хочу поблагодарить вас всех! Это был долгий путь. Я впервые приехал сюда в 2003 году на юниорский турнир, а теперь я здесь в 2026-м, так что это чертовски долгий путь. Я чувствовал всю эту любовь и могу сказать вам, что вы — мои вторые любимые болельщики, конечно, после Парижа, но вы определённо в числе лучших. Огромное вам спасибо!
Для меня было огромной честью все эти годы играть перед вами, в тот же день, когда одержал победу в матче первого круга. Я старался изо всех сил и пытался показывать теннис высокого уровня, но также хотел подарить вам отличное шоу. Вы дарили мне огромную любовь, и я никогда этого не забуду», — сказал Монфис на корте после матча.
На корте также состоялась специальная церемония в его честь. Монфис отметил, что за годы выступлений в Нью-Йорке получил от американских болельщиков огромную любовь, которую не забудет.
Монфис завершит профессиональную карьеру после нынешнего сезона. В 2016 году он дошёл до полуфинала US Open, а его лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» также остаётся полуфинал Roland Garros-2008. В рейтинге ATP француз поднимался до шестого места.
- 4 сентября 2026
-
06:29
-
06:05
-
06:02
-
05:19
-
04:57
-
04:49
-
04:33
-
04:24
-
04:15
-
04:11
-
03:57
-
03:49
-
03:35
-
03:29
-
03:04
-
02:44
-
02:41
-
02:17
-
01:57
-
01:39
-
01:33
-
01:12
-
00:52
-
00:35
-
00:32
-
00:19
- 3 сентября 2026
-
23:01
-
22:51
-
21:42
-
21:27
-
21:20
-
20:49
-
20:46
-
20:24
-
20:16