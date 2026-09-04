Гаэль Монфис рассказал о планах после завершения карьеры

Французский теннисист Гаэль Монфис после окончания теннисной карьеры намерен перейти в финансовую сферу. Француз уже определился с будущей профессией и подписал контракт со швейцарской компанией.

«Я буду работать в сфере финансов. Я уже подписал контракт на работу в сфере управления капиталом. Моя следующая глава будет связана с работой в офисе и финансами», — рассказал Монфис на послематчевой пресс конференции.

40-летний француз Гаэль Монфис проиграл американцу Лёнеру Тьену во втором круге US Open со счётом 3:6, 4:6, 3:6 и завершил карьеру на турнирах «Большого шлема».