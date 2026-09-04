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Гаэль Монфис рассказал о планах после завершения карьеры

Гаэль Монфис рассказал о планах после завершения карьеры
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Французский теннисист Гаэль Монфис после окончания теннисной карьеры намерен перейти в финансовую сферу. Француз уже определился с будущей профессией и подписал контракт со швейцарской компанией.

«Я буду работать в сфере финансов. Я уже подписал контракт на работу в сфере управления капиталом. Моя следующая глава будет связана с работой в офисе и финансами», — рассказал Монфис на послематчевой пресс конференции.

40-летний француз Гаэль Монфис проиграл американцу Лёнеру Тьену во втором круге US Open со счётом 3:6, 4:6, 3:6 и завершил карьеру на турнирах «Большого шлема».

US Open (м). 2-й круг
04 сентября 2026, пятница. 02:10 МСК
Гаэль Монфис
311
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
0 : 3
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