Сенсационная победа Хачанова на US Open, «Ахмат» разгромлен в Кубке. Главное к утру
Карен Хачанов сенсационно обыграл Феликса Оже-Альяссима во втором круге US Open — 2026, «Динамо» разгромило «Ахмат» в Кубке России, ITIA (международное агентство по обеспечению честности в теннисе) расследует вечеринку перед US Open, где были Арина Соболенко, Мирра Андреева и другие звёзды. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Карен Хачанов сенсационно обыграл Феликса Оже-Альяссима во втором круге US Open — 2026.
- «Динамо» разгромило «Ахмат» в Кубке России, Тюкавин и Гладышев забили, выйдя на замену.
- ITIA расследует вечеринку перед US Open, где были Соболенко, Андреева и другие звёзды.
- Мирра Андреева с «баранкой» обыграла Еву Лис и вышла в третий круг US Open — 2026.
- В третий круг US Open — 2026 вышло шесть российских теннисистов.