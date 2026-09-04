15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

4 сентября главные новости спорта, футбол, трансферы, РПЛ, Кубок России, теннис, US Open

Сенсационная победа Хачанова на US Open, «Ахмат» разгромлен в Кубке. Главное к утру
Комментарии

Карен Хачанов сенсационно обыграл Феликса Оже-Альяссима во втором круге US Open — 2026, «Динамо» разгромило «Ахмат» в Кубке России, ITIA (международное агентство по обеспечению честности в теннисе) расследует вечеринку перед US Open, где были Арина Соболенко, Мирра Андреева и другие звёзды. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Карен Хачанов сенсационно обыграл Феликса Оже-Альяссима во втором круге US Open — 2026.
  2. «Динамо» разгромило «Ахмат» в Кубке России, Тюкавин и Гладышев забили, выйдя на замену.
  3. ITIA расследует вечеринку перед US Open, где были Соболенко, Андреева и другие звёзды.
  4. Мирра Андреева с «баранкой» обыграла Еву Лис и вышла в третий круг US Open — 2026.
  5. В третий круг US Open — 2026 вышло шесть российских теннисистов.