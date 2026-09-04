Сенсационная победа Хачанова на US Open, «Ахмат» разгромлен в Кубке. Главное к утру

Карен Хачанов сенсационно обыграл Феликса Оже-Альяссима во втором круге US Open — 2026, «Динамо» разгромило «Ахмат» в Кубке России, ITIA (международное агентство по обеспечению честности в теннисе) расследует вечеринку перед US Open, где были Арина Соболенко, Мирра Андреева и другие звёзды. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».