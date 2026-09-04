Александр Зверев, US Open — 2026: результаты матчей, следующий соперник, путь до титула

В ночь на 4 сентября чемпион «Ролан Гаррос» — 2026 вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев продолжил свой путь к титулу на US Open — 2026: он успешно преодолел второй круг соревнований. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Александра Зверева до первого в карьере титула на американском мэйджоре. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.

Результаты Александра Зверева на US Open – 2026 на 4 сентября: