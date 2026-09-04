US Open — 2026, мужчины: результаты матчей 3 сентября

С 3 на 4 сентября на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжился турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в мужском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоялись матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, мужчины. Результаты матчей 3-4 сентября:

Лучано Дардери (Италия) – Далибор Сврчина (Чехия) – 6:3, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4;

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Карен Хачанов (Россия) – 7:6 (7:5), 3:6, 2:6, 2:6;

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Франсиско Серундуло (Аргентина) – 7:5, 5:7, 6:4, 2:6, 3:6;

Дэйн Суини (Австралия) – Лоренцо Музетти (Италия) – 3:6, 6:1, 6:2, 6:2;

Тейлор Фриц (США) – Маттиа Белуччи (Италия) – 6:0, 6:1, 6:1;

Александр Блокс (Бельгия) – Марко Трунгеллити (Аргентина) – 6:3, 6:2, 3:6, 6:1;

Якуб Меншик (Чехия) – Юрий Родионов (Австрия) – 6:3, 3:6, 6:2, 6:3;

Алексей Попырин (Австралия) – Алехандро Табило (Чили) – 6:2, 6:7 (4:7), 6:7 (3:7), 2:6;

Тристан Скулкейт (Австралия) – Флавио Коболли (Италия) – 6:3, 3:6, 4:6, 5:7;

Зизу Бергс (Бельгия) – Йеспер де Йонг (Нидерланды) – 7:5, 1:6, 6:2, 7:6 (7:2);

Бенджамен Бонзи (Франция) – Игнасио Бусе (Перу) – 6:2, 7:6 (7:4), 6:0;

Захари Свайда (США) – Артюр Жа (Франция) –