US Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 4 сентября

4 сентября в Нью-Йорке пройдёт шестой игровой день мужского US Open — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, мужчины. Расписание на 4 сентября (время московское)

18:00. Александр Блокс (Бельгия) – Флавио Коболли (Италия);

19:30. Даниил Медведев (Россия) – Артур Риндеркнеш (Франция);

19:30. Александр Бублик (Казахстан) – Томми Пол (США);

22:30. Алекс Михельсен (США) – Даниэль Мерида-Агилар (Испания);

23:00. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Мариано Навоне (Аргентина);

00:00. Иржи Легечка (Чехия) – Стефанос Циципас (Греция);

2:00. Валантен Вашеро (Монако) – Фрэнсис Тиафо (США);

3:30. Бен Шелтон (США) – Денис Шаповалов (Канада).

Видео: крупнейшие призовые в теннисе.