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US Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 4 сентября 2026 года

US Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 4 сентября
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4 сентября в Нью-Йорке пройдёт шестой игровой день мужского US Open — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, мужчины. Расписание на 4 сентября (время московское)

18:00. Александр Блокс (Бельгия) – Флавио Коболли (Италия);
19:30. Даниил Медведев (Россия) – Артур Риндеркнеш (Франция);
19:30. Александр Бублик (Казахстан) – Томми Пол (США);
22:30. Алекс Михельсен (США) – Даниэль Мерида-Агилар (Испания);
23:00. Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Мариано Навоне (Аргентина);
00:00. Иржи Легечка (Чехия) – Стефанос Циципас (Греция);
2:00. Валантен Вашеро (Монако) – Фрэнсис Тиафо (США);
3:30. Бен Шелтон (США) – Денис Шаповалов (Канада).

Расписание матчей US Open - 2026 (мужчины)
Турнирная сетка US Open - 2026 (мужчины)

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