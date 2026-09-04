Медведев — Риндеркнеш: во сколько начало матча US Open — 2026, где смотреть трансляцию

Сегодня, 4 сентября, чемпион US Open – 2021 восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с 29-м номером мирового рейтинга из Франции Артуром Риндеркнешем за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2026. Этот поединок поставлен вторым запуском на Грэндстэнде и начнётся ориентировочно в 19:30 по московскому времени.
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В России матч не покажут официально. Однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Медведева с Риндеркнешем. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».
Счёт личных встреч теннисистов равный — 1-1. Даниил выиграл у Артура во втором круге US Open — 2022 в трёх сетах (6:2, 7:5, 6:3), а Риндеркнеш взял реванш прошлой осенью в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (4:6, 6:2, 6:4).
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