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Даниил Медведев – Артур Риндеркнеш: во сколько начало матча 3-го круга US Open 2026, где смотреть прямую трансляцию

Медведев — Риндеркнеш: во сколько начало матча US Open — 2026, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 4 сентября, чемпион US Open – 2021 восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сразится с 29-м номером мирового рейтинга из Франции Артуром Риндеркнешем за выход в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2026. Этот поединок поставлен вторым запуском на Грэндстэнде и начнётся ориентировочно в 19:30 по московскому времени.

US Open (м). 3-й круг
04 сентября 2026, пятница. 19:50 МСК
Даниил Медведев
8
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Артур Риндеркнеш
29
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

В России матч не покажут официально. Однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Медведева с Риндеркнешем. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Счёт личных встреч теннисистов равный — 1-1. Даниил выиграл у Артура во втором круге US Open — 2022 в трёх сетах (6:2, 7:5, 6:3), а Риндеркнеш взял реванш прошлой осенью в полуфинале «Мастерса» в Шанхае (4:6, 6:2, 6:4).

Расписание матчей US Open - 2026 (мужчины)
Турнирная сетка US Open - 2026 (мужчины)
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