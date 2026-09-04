«Ты дурак, что ли? Просто идиот». Зверев поспорил с братом и отцом из-за стелек на US Open

Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, олимпийский чемпион 2020 года вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев решил заменить кроссовки по ходу гейма в третьем сете матча с французом Кентеном Алисом во втором круге US Open – 2026.

Зверев уступал Алису с брейком, дошел до брейк-пойнтов и попросил у судьи на вышке раз