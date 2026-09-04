«Ты дурак, что ли? Просто идиот». Зверев поспорил с братом и отцом из-за стелек на US Open
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, олимпийский чемпион 2020 года вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев решил заменить кроссовки по ходу гейма в третьем сете матча с французом Кентеном Алисом во втором круге US Open – 2026.
US Open (м). 2-й круг
04 сентября 2026, пятница. 04:40 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
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|4
|7 7
|6 3
|6
|
|6
|6 3
|7 7
|3
52
Кентен Алис
К. Алис
Зверев уступал Алису с брейком, дошел до брейк-пойнтов и попросил у судьи на вышке раз