US Open — 2026, женщины: расписание матчей на 4 сентября

4 сентября в Нью-Йорке пройдёт шестой игровой день женского US Open — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, женщины. Расписание на 4 сентября (время московское):

18:00. Жасмин Паолини (Италия) – Сорана Кырстя (Румыния);

18:00. Марта Костюк (Украина) – Екатерина Александрова (Россия);

18:00. Арина Соболенко (Беларусь) – Камилла Рахимова (Узбекистан);

18:30. Джессика Пегула (США) – Лейла Фернандес (Канада);

19:30. Тэйлор Таунсенд (США) – Диана Шнайдер (Россия);

21:00. Энн Ли (США) – Линда Носкова (Чехия);

21:30. Эмма Наварро (США) – Каролина Мухова (Чехия);

04:00. Элина Свитолина (Украина) – Анна Калинская (Россия).

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