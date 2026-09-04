US Open — 2026, женщины: расписание матчей на 4 сентября
4 сентября в Нью-Йорке пройдёт шестой игровой день женского US Open — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Теннис. US Open — 2026, женщины. Расписание на 4 сентября (время московское):
18:00. Жасмин Паолини (Италия) – Сорана Кырстя (Румыния);
18:00. Марта Костюк (Украина) – Екатерина Александрова (Россия);
18:00. Арина Соболенко (Беларусь) – Камилла Рахимова (Узбекистан);
18:30. Джессика Пегула (США) – Лейла Фернандес (Канада);
19:30. Тэйлор Таунсенд (США) – Диана Шнайдер (Россия);
21:00. Энн Ли (США) – Линда Носкова (Чехия);
21:30. Эмма Наварро (США) – Каролина Мухова (Чехия);
04:00. Элина Свитолина (Украина) – Анна Калинская (Россия).
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