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Зверев — первый в истории №1 посева ТБШ, сыгравший два пятисетовика на старте турнира

Зверев — первый в истории №1 посева ТБШ, сыгравший два пятисетовика на старте турнира
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, олимпийский чемпион 2020 года вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев стал первым в Открытой эре (с 1968 года) игроком, который, будучи первым номером посева, провёл два пятисетовых матча на старте турнира «Большого шлема».

Зверев возглавил сетку US Open – 2026. На старте соревнований Зверев уже провёл два пятисетовика, общее время пребывания немца на корте уже составляет 9 часов и 26 минут.

  • Первый круг. Александр Зверев (Германия, 1) – Лоренцо Сонего (Италия) – 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:5, 6:4.
  • Второй круг. Александр Зверев (Германия, 1) – Кентен Алис (Франция) – 6:4, 4:6, 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 6:3.
Расписание матчей US Open - 2026 (мужчины)
Турнирная сетка US Open - 2026 (мужчины)

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