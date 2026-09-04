18 сеяных игроков не смогли дойти до третьего круга US Open — 2026

18 сеяных игроков в мужской и женской одиночных сетках не смогли дойти до третьего круга Открытого чемпионата США – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком этих игроков.
2-й круг US Open
Мужчины:
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3-й номер посева);
Алекс де Минор (Австралия, 6);
Лоренцо Музетти (Италия, 13);
Брэндон Накашима (США, 16);
Андрей Рублёв (Россия, 23);
Игнасио Бусе (Перу, 32).
Женщины:
Мария Саккари (Греция, 32).
1-й круг US Open
Мужчины:
Новак Джокович (Сербия, 4);
Артюр Фис (Франция, 10);
Рафаэль Ходар (Испания, 12);
Каспер Рууд (Норвегия, 19) (снялся после публикации сетки);
Кэмерон Норри (Великобритания, 29);
Маттео Арнальди (Италия, 30).
Женщины:
Белинда Бенчич (Швейцария, 12);
Майя Хвалиньска (Польша, 20);
Барбора Крейчикова (Чехия, 27);
Сара Бейлек (Чехия, 28);
Елена Остапенко (Латвия, 30).