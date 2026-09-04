18 сеяных игроков не смогли дойти до третьего круга US Open — 2026

18 сеяных игроков в мужской и женской одиночных сетках не смогли дойти до третьего круга Открытого чемпионата США – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком этих игроков.

2-й круг US Open

Мужчины:

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3-й номер посева);

Алекс де Минор (Австралия, 6);

Лоренцо Музетти (Италия, 13);

Брэндон Накашима (США, 16);

Андрей Рублёв (Россия, 23);

Игнасио Бусе (Перу, 32).

Женщины:

Мария Саккари (Греция, 32).

1-й круг US Open

Мужчины:

Новак Джокович (Сербия, 4);

Артюр Фис (Франция, 10);

Рафаэль Ходар (Испания, 12);

Каспер Рууд (Норвегия, 19) (снялся после публикации сетки);

Кэмерон Норри (Великобритания, 29);

Маттео Арнальди (Италия, 30).

Женщины:

Белинда Бенчич (Швейцария, 12);

Майя Хвалиньска (Польша, 20);

Барбора Крейчикова (Чехия, 27);

Сара Бейлек (Чехия, 28);

Елена Остапенко (Латвия, 30).