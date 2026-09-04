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Фото: специальный наряд Елены Рыбакиной для вечерних матчей на US Open — 2026

Фото: специальный наряд Елены Рыбакиной для вечерних матчей на US Open — 2026
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина представила новую экипировку от бренда Yonex для матчей вечерних сессий на Открытом чемпионате США – 2026.

Новый наряд Рыбакиной представляет собой комплект из чёрной юбки и ярко-жёлтого, почти кислотного топа.

Фото: Mike Stobe/Getty Images

27-летняя Рыбакина провела свой первый вечерний матч на US Open – 2026 во втором круге. В ночь на 5 сентября Елена со счётом 6:2, 6:4 обыграла испанку Джессику Бузас Манейро (105-я ракетка мира).