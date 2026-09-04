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На US Open — 2026 впервые за 17 лет все теннисистки топ-10 рейтинга вышли в 3-й круг ТБШ

На US Open — 2026 впервые за 17 лет все теннисистки топ-10 рейтинга вышли в 3-й круг ТБШ
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Впервые с розыгрыша Уимблдона в 2009 году все теннисистки из топ-10 смогли выйти в третий круг турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, сообщает Opta Ace. Это событие произошло на US Open – 2026.

Теннисистки топ-10, вышедшие в 3-й круг US Open – 2026:

  1. Арина Соболенко (Беларусь).
  2. Елена Рыбакина (Казахстан).
  3. Джессика Пегула (США).
  4. Кори Гауфф (США).
  5. Мирра Андреева (Россия).
  6. Линда Носкова (Чехия).
  7. Каролина Мухова (Чехия).
  8. Ига Швёнтек (Польша).
  9. Элина С