На US Open — 2026 впервые за 17 лет все теннисистки топ-10 рейтинга вышли в 3-й круг ТБШ

Впервые с розыгрыша Уимблдона в 2009 году все теннисистки из топ-10 смогли выйти в третий круг турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, сообщает Opta Ace. Это событие произошло на US Open – 2026.

Теннисистки топ-10, вышедшие в 3-й круг US Open – 2026: