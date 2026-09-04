На US Open — 2026 впервые за 17 лет все теннисистки топ-10 рейтинга вышли в 3-й круг ТБШ
Впервые с розыгрыша Уимблдона в 2009 году все теннисистки из топ-10 смогли выйти в третий круг турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, сообщает Opta Ace. Это событие произошло на US Open – 2026.
Теннисистки топ-10, вышедшие в 3-й круг US Open – 2026:
- Арина Соболенко (Беларусь).
- Елена Рыбакина (Казахстан).
- Джессика Пегула (США).
- Кори Гауфф (США).
- Мирра Андреева (Россия).
- Линда Носкова (Чехия).
- Каролина Мухова (Чехия).
- Ига Швёнтек (Польша).
- Элина С