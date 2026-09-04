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Зверев отдал больше всего сетов среди игроков с высоким посевом на пути в третий круг ТБШ

Зверев отдал больше всего сетов среди игроков с высоким посевом на пути в третий круг ТБШ
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Чемпион «Ролан Гаррос» — 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев отдал больше всего сетов среди всех высоко сеянных игроков Открытой эры на пути в третий круг турнира «Большого шлема». Об этом сообщает OptaAce. На US Open — 2026 Зверев уже отдал четыре сета.

По этому показателю он превзошёл антирекорд в три проигранных сета, установленный Бьорном Боргом (Уимблдон-1979), Иваном Лендлом (Уимблдон-1989) и Роджером Федерером (Уимблдон-2010).

На старте US Open — 2026 Зверев обыграл итальянца Лоренцо Сонего со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:5, 6:4, а во втором ок