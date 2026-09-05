Карлос Алькарас, US Open — 2026: результаты 4 сентября, следующий соперник, путь до титула

В пятницу, 4 сентября, семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас продолжил свой путь к защите титула на US Open — 2026 — он преодолел третий круг соревнований. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Карлоса Алькараса до третьего в карьере титула на американском мэйджоре. В качестве вероятного соперника по каждому следующему кругу в прогнозе выступает теннисист с более высоким посевом.

Результаты Карлоса Алькараса на US Open – 2026 на 4 сентября: