Циципас неожиданно переиграл Легечку и вышел в 1/8 финала US Open — 2026
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Грек Стефанос Циципас, занимающий 53-е место в рейтинге ATP, вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2026 года. 28-летний теннисист одолел чешского спортсмена Иржи Легечку (19-я ракетка мира) в четырёх сетах. Счёт встречи 2:6, 6:1, 7:6 (7:3), 6:1.
US Open (м). 3-й круг
05 сентября 2026, суббота. 00:20 МСК
19
Иржи Легечка
И. Легечка
Окончен
1 : 3
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53
Стефанос Циципас
С. Циципас
Теннисисты провели на корте 2 часа 34 минуты. Циципас 12 раз подал навылет и допустил пять двойных ошибок, реализовав при этом пять брейк-пойнтов из девяти. Его соперник выполнил три эйса, допустил шесть двойных ошибок и сумел воспользоваться тремя брейк-пойнтами из пяти.
В четвёртом круге соревнований Циципас сразится с победителем противостояния, в котором сойдутся представитель США Бен Шелтон (девятая ракетка) и занимающий 48-е место в мировом рейтинге канадец Денис Шаповалов.
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