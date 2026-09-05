Корнеева не смогла выйти во 2-й круг парного US Open, проиграв венгерско-украинскому дуэту

Чемпионка двух юниорских турниров «Большого шлема» 69-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева не смогла пробиться во второй круг US Open – 2026 в парном разряде. На старте турнира 19-летняя россиянка вместе с 23-летней чешской спортсменкой Дарьей Видьмановой проиграла опытному венгерско-украинскому дуэту (спортсменкам 29 лет), в составе которого были Анна Бондарь (Венгрия) и Ангелина Калинина (Украина). Встреча завершилась со счётом 5:7, 4:6.