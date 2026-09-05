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Корнеева/Видьманова — Бондарь/Калинина, результат матча 5 сентября 2026, счет 0:2, 1-й круг парного US Open — 2026

Корнеева не смогла выйти во 2-й круг парного US Open, проиграв венгерско-украинскому дуэту
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Чемпионка двух юниорских турниров «Большого шлема» 69-я ракетка мира российская теннисистка Алина Корнеева не смогла пробиться во второй круг US Open – 2026 в парном разряде. На старте турнира 19-летняя россиянка вместе с 23-летней чешской спортсменкой Дарьей Видьмановой проиграла опытному венгерско-украинскому дуэту (спортсменкам 29 лет), в составе которого были Анна Бондарь (Венгрия) и Ангелина Калинина (Украина). Встреча завершилась со счётом 5:7, 4:6.

US Open — парный разряд (ж). 1-й круг
05 сентября 2026, суббота. 00:40 МСК
Алина Корнеева