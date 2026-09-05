Элина Свитолина проиграла первый сет Анне Калинской в третьем круге US Open — 2026
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Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в первом сете в третьем круге US Open — 2026. Теннисистка уступила 23-й ракетке мира представительнице России Анне Калинской со счётом 3:6.
US Open (ж). 3-й круг
05 сентября 2026, суббота. 04:30 МСК
9
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|2
|6
23
Анна Калинская
А. Калинская
В данный момент идёт второй сет.
US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале 2025 года обыграла американку Аманду Анисимову.
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