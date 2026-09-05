Элина Свитолина проиграла первый сет Анне Калинской в третьем круге US Open — 2026

Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в первом сете в третьем круге US Open — 2026. Теннисистка уступила 23-й ракетке мира представительнице России Анне Калинской со счётом 3:6.

В данный момент идёт второй сет.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале 2025 года обыграла американку Аманду Анисимову.