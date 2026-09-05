Элина Свитолина взяла второй сет у Анны Калинской в третьем круге US Open — 2026
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Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина взяла второй сет в третьем круге US Open — 2026. Теннисистка выиграла партию у 23-й ракетки мира россиянки Анны Калинской со счётом 6:2.
US Open (ж). 3-й круг
05 сентября 2026, суббота. 04:30 МСК
9
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|3
|
|2
|6
23
Анна Калинская
А. Калинская
Первый сет завершился в пользу Калинской со счётом 6:3.
В данный момент начинается третий сет.
Свитолина ведёт 4-1 по личным встречам с Калинской (1-1 на харде) на уровне WTA. Анна обыграла Элину со счётом 6:3, 6:4 на харде в Дохе-2026. На соревнованиях в Берлине (2026, трава), Дубае (2025, хард) и Риме (2024, грунт) сильнее была украинка.
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