Элина Свитолина взяла второй сет у Анны Калинской в третьем круге US Open — 2026

Девятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина взяла второй сет в третьем круге US Open — 2026. Теннисистка выиграла партию у 23-й ракетки мира россиянки Анны Калинской со счётом 6:2.

Первый сет завершился в пользу Калинской со счётом 6:3.

В данный момент начинается третий сет.

Свитолина ведёт 4-1 по личным встречам с Калинской (1-1 на харде) на уровне WTA. Анна обыграла Элину со счётом 6:3, 6:4 на харде в Дохе-2026. На соревнованиях в Берлине (2026, трава), Дубае (2025, хард) и Риме (2024, грунт) сильнее была украинка.