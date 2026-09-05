US Open — 2026, женщины: результаты матчей 4 сентября

4 сентября и в ночь на 5 сентября мск на хардовых кортах Нью-Йорка, США, продолжился турнир «Большого шлема» US Open – 2026 в женском одиночном разряде. В рамках игрового дня состоялись матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами очередного игрового дня.

Теннис. US Open – 2026, женщины. Результаты матчей 4-5 сентября:

Жасмин Паолини (Италия) – Сорана Кырстя (Румыния) – 3:6, 3:6;

Марта Костюк (Украина) – Екатерина Александрова (Россия) – 6:3, 6:2;

Арина Соболенко (Беларусь) – Камилла Рахимова (Узбекистан) – 6:3, 6:4;

Джессика Пегула (США) – Лейла Фернандес (Канада) – 1:6, 6:4, 6:3;

Тэйлор Таунсенд (США) – Диана Шнайдер (Россия) – 2:6, 7:6 (7:3), 3:6;

Энн Ли (США) – Линда Носкова (Чехия) – 6:2, 6:7 (6:8), 6:2;

Эмма Наварро (США) – Каролина Мухова (Чехия) – 6:3, 7:5;

Элина Свитолина (Украина) – Анна Калинская (Россия) – 3:6, 6:2, 3:6.