15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я в шоке». Анна Калинская высказалась после победы над Элиной Свитолиной на US Open

«Я в шоке». Анна Калинская высказалась после победы над Элиной Свитолиной на US Open
Комментарии

Российская теннисистка Анна Калинская впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open. В третьем круге турнира 23-я ракетка мира обыграла девятую сеяную Элину Свитолину с Украины со счётом 6:3, 2:6, 6:3 и прокомментировала свой успех.

US Open (ж). 3-й круг
05 сентября 2026, суббота. 04:30 МСК
Элина Свитолина
9
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		2 6
         
Анна Калинская
23
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

«Я в шоке. Это очень приятная победа для меня. Матч получился очень близким. До самого последнего очка всё постоянно менялось — игра была очень нестабильной», — сказала Калинская в интервью на корте.

Таким образом, россиянка впервые в карьере добралась до четвёртого круга Открытого чемпионата США.

Калинская продолжает выступление на турнире и теперь сыграет в 1/8 финала с представительницей США Эммой Наварро.

Материалы по теме