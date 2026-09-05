«Я в шоке». Анна Калинская высказалась после победы над Элиной Свитолиной на US Open

Российская теннисистка Анна Калинская впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open. В третьем круге турнира 23-я ракетка мира обыграла девятую сеяную Элину Свитолину с Украины со счётом 6:3, 2:6, 6:3 и прокомментировала свой успех.

«Я в шоке. Это очень приятная победа для меня. Матч получился очень близким. До самого последнего очка всё постоянно менялось — игра была очень нестабильной», — сказала Калинская в интервью на корте.

Таким образом, россиянка впервые в карьере добралась до четвёртого круга Открытого чемпионата США.

Калинская продолжает выступление на турнире и теперь сыграет в 1/8 финала с представительницей США Эммой Наварро.