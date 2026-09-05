Анна Калинская впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open
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Российская теннисистка Анна Калинская впервые в карьере пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В третьем круге турнира 23-я ракетка мира победила девятую ракетку мира Элину Свитолину с Украины — 6:3, 2:6, 6:3.
US Open (ж). 3-й круг
05 сентября 2026, суббота. 04:30 МСК
9
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
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23
Анна Калинская
А. Калинская
Ранее лучшим результатом Калинской на турнире был выход в третий круг. Теперь 27-летняя россиянка продолжит борьбу за выход в четвертьфинал американского мэйджора. В 1/8 финала она сыграет с представительницей США Эммой Наварро.
US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале 2025 года обыграла американку Аманду Анисимову.
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