Анна Калинская впервые в карьере вышла в 1/8 финала US Open

Российская теннисистка Анна Калинская впервые в карьере пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В третьем круге турнира 23-я ракетка мира победила девятую ракетку мира Элину Свитолину с Украины — 6:3, 2:6, 6:3.

Ранее лучшим результатом Калинской на турнире был выход в третий круг. Теперь 27-летняя россиянка продолжит борьбу за выход в четвертьфинал американского мэйджора. В 1/8 финала она сыграет с представительницей США Эммой Наварро.

US Open — 2026 в женском одиночном разряде проходит с 30 августа по 12 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале 2025 года обыграла американку Аманду Анисимову.