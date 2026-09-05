15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

5 сентября главные новости спорта, футбол, АПЛ, Ла Лига, Лига 1, Суперлига, теннис, US Open, ФФККР

Калинская победила Свитолину на US Open, «ПСЖ» проиграл «Монако». Главное к утру
Комментарии

Анна Калинская обыграла Элину Свитолину в третьем круге US Open — 2026, «ПСЖ» проиграл «Монако» в Лиге 1, Матвей Сафонов пропустил два, у Александра Головина ассист на победный мяч, «Галатасарай» одолел «Башакшехир», Алексей Батраков дебютировал за клуб. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Анна Калинская обыграла Элину Свитолину в третьем круге US Open — 2026.
  2. «ПСЖ» проиграл «Монако» в Лиге 1, Сафонов пропустил два, у Головина ассист на победный мяч.
  3. «Галатасарай» одолел «Башакшехир», Батраков сыграл 68 минут, Осимхен забил, у Леау дебют.
  4. «Реал» проиграл «Бетису» в Ла Лиге, Мбаппе не забил с пенальти на 90+4-й минуте.
  5. Диана Шнайдер не смогла выйти в четвёртый круг US Open — 2026, проиграв 96-й ракетке мира.
  6. Даниил Медведев вышел в 1/8 финала US Open, уверенно обыграв Артура Риндеркнеша.
  7. Дубль Исака помог «Ливерпулю» переиграть «Ипсвич Таун» в 3-м туре