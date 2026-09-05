Калинская победила Свитолину на US Open, «ПСЖ» проиграл «Монако». Главное к утру

Анна Калинская обыграла Элину Свитолину в третьем круге US Open — 2026, «ПСЖ» проиграл «Монако» в Лиге 1, Матвей Сафонов пропустил два, у Александра Головина ассист на победный мяч, «Галатасарай» одолел «Башакшехир», Алексей Батраков дебютировал за клуб. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».