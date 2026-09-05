Калинская победила Свитолину на US Open, «ПСЖ» проиграл «Монако». Главное к утру
Анна Калинская обыграла Элину Свитолину в третьем круге US Open — 2026, «ПСЖ» проиграл «Монако» в Лиге 1, Матвей Сафонов пропустил два, у Александра Головина ассист на победный мяч, «Галатасарай» одолел «Башакшехир», Алексей Батраков дебютировал за клуб. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Анна Калинская обыграла Элину Свитолину в третьем круге US Open — 2026.
- «ПСЖ» проиграл «Монако» в Лиге 1, Сафонов пропустил два, у Головина ассист на победный мяч.
- «Галатасарай» одолел «Башакшехир», Батраков сыграл 68 минут, Осимхен забил, у Леау дебют.
- «Реал» проиграл «Бетису» в Ла Лиге, Мбаппе не забил с пенальти на 90+4-й минуте.
- Диана Шнайдер не смогла выйти в четвёртый круг US Open — 2026, проиграв 96-й ракетке мира.
- Даниил Медведев вышел в 1/8 финала US Open, уверенно обыграв Артура Риндеркнеша.
- Дубль Исака помог «Ливерпулю» переиграть «Ипсвич Таун» в 3-м туре