Бен Шелтон вышел в 1/8 финала US Open — 2026, обыграв Дениса Шаповалова

Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2026.

В матче третьего круга Шелтон (8) со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 обыграл 48-ю ракетку мира из Канады Дениса Шаповалова.

Встреча Шелтона с Шаповаловым продлилась 3 часа 24 минуты. В её рамках Бен 14 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Дениса восемь эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Шелтона на US Open станет 53-я ракетка мира