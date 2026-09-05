Бен Шелтон вышел в 1/8 финала US Open — 2026, обыграв Дениса Шаповалова
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Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2026.
US Open (м). 3-й круг
05 сентября 2026, суббота. 05:45 МСК
9
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 5
|6
|6
|
|7 7
|3
|4
48
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
В матче третьего круга Шелтон (8) со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 обыграл 48-ю ракетку мира из Канады Дениса Шаповалова.
Встреча Шелтона с Шаповаловым продлилась 3 часа 24 минуты. В её рамках Бен 14 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Дениса восемь эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
Следующим соперником Шелтона на US Open станет 53-я ракетка мира