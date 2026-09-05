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Бен Шелтон — Денис Шаповалов, результат матча 5 сентября 2026, счет 3:1, 3-й круг US Open

Бен Шелтон вышел в 1/8 финала US Open — 2026, обыграв Дениса Шаповалова
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Девятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата США – 2026.

US Open (м). 3-й круг
05 сентября 2026, суббота. 05:45 МСК
Бен Шелтон
9
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 5 6 6
6 3 		7 7 3 4
             
Денис Шаповалов
48
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов

В матче третьего круга Шелтон (8) со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 обыграл 48-ю ракетку мира из Канады Дениса Шаповалова.

Встреча Шелтона с Шаповаловым продлилась 3 часа 24 минуты. В её рамках Бен 14 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Дениса восемь эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Следующим соперником Шелтона на US Open станет 53-я ракетка мира