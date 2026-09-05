US Open — 2026, мужчины: результаты матчей 4 сентября

4 сентября в Нью-Йорке прошёл шестой игровой день мужского US Open — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, мужчины. Результаты на 4 сентября

У Ибин (Китай) — Карлос Алькарас (Испания) — 3:6, 4:6, 1:6;

Даниил Медведев (Россия) – Артур Риндеркнеш (Франция) — 6:4, 6:4, 6:4;

Александр Бублик (Казахстан) – Томми Пол (США) — 4:6, 6:3, 7:6 (7:4), 1:6, 3:6;

Алекс Михельсен (США) – Даниэль Мерида-Агилар (Испания) — 7:6 (7:5), 6:4, 6:3;

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Мариано Навоне (Аргентина) — 6:4, 6:4, 6:3;

Иржи Легечка (Чехия) – Стефанос Циципас (Греция) — 6:2, 1:6, 6:7 (3:7), 1:6;

Валантен Вашеро (Монако) – Фрэнсис Тиафо (США) — 4:6, 4:6, 2:6;

Бен Шелтон (США) – Денис Шаповалов (Канада) — 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Видео: крупнейшие призовые в теннисе.