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US Open 2026, мужчины: расписание матчей на 5 сентября 2026 года

US Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 5 сентября
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5 сентября в Нью-Йорке пройдёт седьмой игровой день мужского US Open — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, мужчины. Расписание на 5 сентября (время московское)

18:30. Тейлор Фриц (США) – Франсиско Серундоло (Аргентина);
19:30. Александр Блокс (Бельгия) – Флавио Коболли (Италия);
21:00. Лучано Дардери (Италия) – Дэйн Суини (Австралия);
21:00. Карен Хачанов (Россия) – Бенжамен Бонзи (Франция);
21:00. Майкл Чжэн (США) – Артюр Жа (Франция);
23:30. Зизу Бергс (Бельгия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
03:30. Якуб Меншик (Чехия) – Лёнер Тьен (США);
03:30. Александр Зверев (Германия) – Алехандро Табило (Чили).

Расписание матчей US Open - 2026 (мужчины)
Турнирная сетка US Open - 2026 (мужчины)

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