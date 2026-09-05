US Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 5 сентября
5 сентября в Нью-Йорке пройдёт седьмой игровой день мужского US Open — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Теннис. US Open — 2026, мужчины. Расписание на 5 сентября (время московское)
18:30. Тейлор Фриц (США) – Франсиско Серундоло (Аргентина);
19:30. Александр Блокс (Бельгия) – Флавио Коболли (Италия);
21:00. Лучано Дардери (Италия) – Дэйн Суини (Австралия);
21:00. Карен Хачанов (Россия) – Бенжамен Бонзи (Франция);
21:00. Майкл Чжэн (США) – Артюр Жа (Франция);
23:30. Зизу Бергс (Бельгия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
03:30. Якуб Меншик (Чехия) – Лёнер Тьен (США);
03:30. Александр Зверев (Германия) – Алехандро Табило (Чили).
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