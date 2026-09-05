US Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 5 сентября

5 сентября в Нью-Йорке пройдёт седьмой игровой день мужского US Open — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, мужчины. Расписание на 5 сентября (время московское)

18:30. Тейлор Фриц (США) – Франсиско Серундоло (Аргентина);

19:30. Александр Блокс (Бельгия) – Флавио Коболли (Италия);

21:00. Лучано Дардери (Италия) – Дэйн Суини (Австралия);

21:00. Карен Хачанов (Россия) – Бенжамен Бонзи (Франция);

21:00. Майкл Чжэн (США) – Артюр Жа (Франция);

23:30. Зизу Бергс (Бельгия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);

03:30. Якуб Меншик (Чехия) – Лёнер Тьен (США);

03:30. Александр Зверев (Германия) – Алехандро Табило (Чили).

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