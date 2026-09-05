US Open — 2026, женщины: расписание матчей на 5 сентября
5 сентября в Нью-Йорке пройдёт седьмой игровой день женского US Open — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Теннис. US Open — 2026, женщины. Расписание на 5 сентября (время московское):
18:00. Анастасия Потапова (Австрия) – Аманда Анисимова (США);
18:00. Мэдисон Киз (США) – Чжэн Циньвэнь (Китай);
19:30. Ига Швёнтек (Польша) – Мари Боузкова (Чехия);
19:30. Мирра Андреева (Россия) – Никола Бартунькова (Чехия);
20:30. Кристина Букша (Испания) – Кори Гауфф (США);
00:00. Юлия Стародубева (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан);
02:00. Наоми Осака (Япония) – Элисе Мертенс (Бельгия);
02:00. Ива Йович (США) – Александра Эала (Филиппины).
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