US Open — 2026, женщины: расписание матчей на 5 сентября

5 сентября в Нью-Йорке пройдёт седьмой игровой день женского US Open — 2026 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. US Open — 2026, женщины. Расписание на 5 сентября (время московское):

18:00. Анастасия Потапова (Австрия) – Аманда Анисимова (США);

18:00. Мэдисон Киз (США) – Чжэн Циньвэнь (Китай);

19:30. Ига Швёнтек (Польша) – Мари Боузкова (Чехия);

19:30. Мирра Андреева (Россия) – Никола Бартунькова (Чехия);

20:30. Кристина Букша (Испания) – Кори Гауфф (США);

00:00. Юлия Стародубева (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан);

02:00. Наоми Осака (Япония) – Элисе Мертенс (Бельгия);

02:00. Ива Йович (США) – Александра Эала (Филиппины).

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