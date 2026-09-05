Алькарас: я из тех людей, кому не нужно участвовать в большом количестве турниров

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас объяснил своё желание делать перерывы по ходу сезона ATP из-за насыщенного графика. Ранее Алькарас перенёс травму кисти, из-за которой пропустил два ТБШ.

– На днях вы заявили о желании делать перерывы по ходу сезона, чтобы лучше следить за своим здоровьем. Какие выводы вы и ваша команда сделали после травмы, проанализировав причины её возникновения?

– Эта травма случилась не из-за того, что я слишком много играл. Некоторые повреждения — это просто невезение. Я из тех людей, кому не нужно участвовать в большом количестве турниров. Я предпочитаю быть в хорошей физической и ментальной форме, чтобы приезжать на соревнования с боевым настроем. Мне кажется, такие паузы необходимы, чтобы как следует подготовиться психологически. Но на деле таких перерывов не существует: турниры идут один за другим. Именно поэтому я решил делать паузы. Я хочу выходить на корт и получать удовольствие, потому что иногда, из-за слишком длинного сезона или игры на турнирах без отдыха, я чувствую, что теряю радость от процесса. Порой мне нужно скучать по теннису, по корту и по всем вам, — сказал Алькарас на пресс-конференции.