Даниил Медведев: мне нравится, когда люди меняют свой подход, пытаются экспериментировать

Чемпион US Open — 2021 восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, насколько он задумывается о позиции противника на приёме.

– В последнее время игроки стали чаще менять позицию на приёме мяча во время матчей. Янник Синнер может начать отбивать мяч с задней линии, а потом совершенно неожиданно на брейк-пойнте просто подойти ближе к сетке. Мне любопытно, насколько это эффективно? Как подающий насколько задумываешься о позиции противника на приёме или просто стремишься попадать в нужные точки?