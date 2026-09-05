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Даниил Медведев: мне нравится, когда люди меняют свой подход, пытаются экспериментировать

Даниил Медведев: мне нравится, когда люди меняют свой подход, пытаются экспериментировать
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Чемпион US Open — 2021 восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, насколько он задумывается о позиции противника на приёме.

– В последнее время игроки стали чаще менять позицию на приёме мяча во время матчей. Янник Синнер может начать отбивать мяч с задней линии, а потом совершенно неожиданно на брейк-пойнте просто подойти ближе к сетке. Мне любопытно, насколько это эффективно? Как подающий насколько задумываешься о позиции противника на приёме или просто стремишься попадать в нужные точки?