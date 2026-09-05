Даниил Медведев рассказал, испытывает ли особые ощущения, играя на US Open

Чемпион US Open — 2021 восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, испытывает ли особые ощущения, играя на Открытом чемпионате США.

– В продолжение темы взлётов и падений. Испытываешь ли ты какие-либо особые ощущения на турнирах, в том числе на US Open, где ты так хорошо выступал в прошлом? Эти две недели могут быть неплохими?

– Да, такое может случиться, но зачастую подобное не происходит, что сводит некоторых людей с ума во время теннисных матчей. Некоторые люди более сдержанны и способны сохранять спокойствие, но внутри все они безумны, и это проявляется на другом уровне. Я могу привест