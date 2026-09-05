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«Немного двоякие чувства, когда выигрываешь». Медведев — о публике в Нью-Йорке

«Немного двоякие чувства, когда выигрываешь». Медведев — о публике в Нью-Йорке
Комментарии

Чемпион US Open — 2021 восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал об отношениях с публикой в Нью-Йорке, а также о впечатлениях от пребывания в городе.

– У тебя богатая история отношений с нью-йоркскими фанатами. Опиши свои впечатления от Нью-Йорка, как проходит твоё пребывание в городе. Что думаешь об атмосфере на первых нескольких матчах здесь?
– Я играл матчи рано утром. Обычно дневные встречи проходят немного менее напряжённо, но очень весело, очень здорово, понимаете? Немного двоякие чувства, когда выигрываешь. Зрители хотят продлить поединок, поэтому они немного поддерживают твоего соперника, однако я чувствовал, что получил много поддержки во время этих трёх матчей. Мне это очень нравится. Нравится играть в Нью-Йорке, поэтому я получаю от этого большое удовольствие. С нетерпением жду матчи в дневную или ночную с